



ننشر رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2021 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي والشروط المطلوبة للتقديم





رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2021 الذي يسعى للتعرف عليه الكثير من النساء المستفيدين والغير مستفيدين الراغبين في التقديم على معاش تكافل وكرامة الذي تم تخصيصة للنساء من الفئات الأكثر أستحقاقاً.





وقد حان الوقت لكي نستعرض بعض التفاصيل الأساسي عن تكافل وكرامة، يأمن تكافل وكرامة للمواطنين حياة كريمة عن طريق تقديم مبلغ نقدي من المال للاسرة والأبناء بدون أي توقف وفي معاد ثابت من كل شهر ميلادي لكي يعيشون منه و يتغلبون على ظروفهم الصعبة التي وضعوا فيها دون عنهم، تم إطلاق معاش تكافل وكرامة من عدة أعوام ماضي وقضى على على ظاهر الفقر لدى الكثير من الأسر ولذلك قامت وزارة التضامن إطلاق موقعا الرسمي لتسهيل الأمور على المواطنين خلال عملية الاستعلام وخاصتاً في ظل هذه الظروف وخلال السطور التالية نوضح لكم أبرز شروط التقديم في تكافل وكرامة والرابط الرسمي للاستعلام بالخطوات.





رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة

- تكافل وكرامة هو دعم نقدي للنساء ويمكن الاستعلام عن عبر الرابط التالي وزارة التضامن الاجتماعي.

- إدخال رقم القومي لحاملي بطاقة تكافل وكرامة.

- الضغط على كلمة استعلام.

- يعرض أمامك التفاصيل كاملة.





شروط التقديم في تكافل وكرامة

- السيدة من الجنسية المصرية.

- المرأة الأرملة التي لا يجد لها معاش آخر.

- المطلقة التي لديها أبناء صغار.

- المتزوجة التي لا يعمل زوجها في أي وظيفة حكومية أو بالتأمينات.

- فئات محدودي الدخل والزوج من العمالة اليومية الغير منتظمة.

- المرأة الغير العمل والتي لا تحصل على أجر شهري من الوظيفة.



