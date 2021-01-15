صحة القليوبية: مصاب كورونا يجب أن يتوجه فورا للمستشفى في هذه الحالة (فيديو)

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:18 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة سعاد حتاتة، وكيل مديرية الصحة بمحافظة القليوبية، إن مبادرة متابعة مرضى كورونا في العزل المنزلي هي إحدى مبادرات مبادرة "100 مليون صحة" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ انها أعطت رسالة طمأنة للشعب المصري ودعما نفسيًا قويًا لكل مرضى فيروس كورونا، مؤكدة انه جرى تخصيص 20 سيارة من خلال القوافل الطبية وتنظيم الأسرة للتوجه إلى مرضى العزل المنزلية ونقلهم إلى المسشتفيات.

وأضافت "حتاتة"، خلال تقرير خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، أن أي مريض يشعر بأي أعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة أو الصداع أو التهاب الحلق أو كحة او أعراض معوية يجب أن يتوجه إلى أي مستشفى، بعدها تقيم المستشفى الحالة وعلى أساس هذا التقييم يتم العزل المنزلي أو الحجز بالمستشفى. 

وتابعت، أن عمليات المتابعة تتم من خلال فرق طبية تم إعدادها وهي عبارة عن 80 فريق، منها 38 فرقة تقوم بالاتصال التليفوني و32 فريق يجري الزيارات المنزلي، ويجرى متابعة الحالات البسيطة الموجودة في المنزل من خلال قياس العلامات الحيوية من خلال ارتفاع درجات الحرارة والضغط وقياس نسبة الأكسجين وتسليم جهاز قياس نسبة الأكسجين إلى 4 فئات هي مصابي الأمراض المزمنة، كبار السن، وكبار السن المصابون بأمراض مزمنة، والحوامل. 

وأردفت، أنه يجرى تدريب المريض على استخدام الجهاز، وإذا لم يستطع القيام بهذه العملية فإنه يجرى تدريب أحد ذويه لكي يقيس نسبة الأكسجين في جسمه، وإذا قلت عن 92% فإن المريض يتواصل مع المديرية لكي يدخل المستشفى.

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