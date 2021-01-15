نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط ورشة بأسيوط لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها.





وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط عقب تقنين الإجراءات من ضبط (مزارع ونجله – مقيمان بدائرة المركز – لأحدهما معلومات جنائية) لقيامهما بإنشاء وإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها بمسكنهما وضبط بحوزتهما الآتي:





طبنجة.

عدد ( 2 ) فرد خرطوش.

عدد ( 3 ) طبنجات صوت.

عدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية.

العدد والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع.

بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وحيازتهما للمضبوطات.



