ضبط ورشة بأسيوط لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:14 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط ورشة بأسيوط لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها.

وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط عقب تقنين الإجراءات من ضبط (مزارع ونجله – مقيمان بدائرة المركز – لأحدهما معلومات جنائية) لقيامهما بإنشاء وإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها بمسكنهما وضبط بحوزتهما الآتي:

طبنجة.
عدد ( 2 ) فرد خرطوش.
عدد ( 3 ) طبنجات صوت.
عدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية.
العدد والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع. 
بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وحيازتهما للمضبوطات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ورشة اسلحة اسيوط

أخبار تهمك

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

باتشيكو يحسم موقفه من ضم نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

منذ حوالي 17 ساعة

تطورات مفاوضات برشلونة لضم نجم مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يعرضه نجم الفريق على سموحة لإتمام التعاقد مع «القناص»

منذ حوالي 16 ساعة

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

منذ يوم

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع صفقات جديدة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تفاصيل صفقة انتقال جارسيا إلى برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

كومان يفاضل بين هذا الثنائي لدعم مركز الظهير الأيسر

منذ حوالي 8 ساعات

مصطفى بكري يكشف حقيقة استقالة علي عبد العال من البرلمان (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يتمسك بصفقة الأهلي الجديدة ويقرر الاعتماد عليه

منذ حوالي 6 ساعات

رباعي بيراميدز يتمرد ويطلب الرحيل في يناير

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يرفض الإعارة

منذ حوالي 5 ساعات

راشفورد: أتعامل حاليا بذكاء بعد نصيحة مورينيو

منذ 18 دقيقة

استشارية مناعة توجه تحذيرا عاجلا لـ المتعافين من كورونا (فيديو)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في المنيا

الخراطة وكرا لتصنيع الأسلحة النارية بالإسكندرية

ضبط صاحب كوافير لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ببني سويف

على طريقة "رفاعي الدسوقي".. صاحب ورشة حدادة يحولها لمصنع أسلحة

"الأمن العام" يضبط ورشتي تصنيع سلاح بالمنوفية وكفر الشيخ

القبض على عاطلين لسرقتهما الهواتف بأسلوب الخطف بالإسكندرية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:13 ص

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

04:24 م

تفاصيل صفقة انتقال جارسيا إلى برشلونة

06:36 ص

رباعي بيراميدز يتمرد ويطلب الرحيل في يناير

03:45 ص

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

07:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض