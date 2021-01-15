ضبط ورشة بأسيوط لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها
الجمعة 15/يناير/2021 - 11:14 ص
هبة عبد الحفيظ
نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط ورشة بأسيوط لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها.
وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط عقب تقنين الإجراءات من ضبط (مزارع ونجله – مقيمان بدائرة المركز – لأحدهما معلومات جنائية) لقيامهما بإنشاء وإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها بمسكنهما وضبط بحوزتهما الآتي:
طبنجة.
عدد ( 2 ) فرد خرطوش.
عدد ( 3 ) طبنجات صوت.
عدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية.
العدد والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع.
بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وحيازتهما للمضبوطات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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