إنبي: طلبنا 15 مليون جنيه للتفريط في "جلال".. والزمالك لم يرد

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:59 ص
اسامة جلال
اسامة جلال
محمد سامي
تحدث عبد الناصر محمد المشرف العام على الكرة بنادي إنبي، عن حقيقة اقتراب أسامة جلال مدافع الفريق، من الرحيل إلى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال عبدالناصر في تصريحات خاصة: "ما يتردد بشأن انتقال أسامة جلال إلي الزمالك في الميركاتو الشتوي الجاري، ليس له أي أساس من الصحة|.

وأكمل: |لم يصل إلينا أي رد من نادي الزمالك، بخصوص طلباتنا المادية، التي عرضناها من أجل التفريط في أسامة، وفي حال تم الإتفاق بيننا، سنعلن عن كافة الأمور".

وأتم: "طلب النادي البترولي الحصول على 15 مليون جنيه، من أجل الاستغناء عن أسامة إلي الزمالك، وهي القيمة التي يستحقها اللاعب الشاب من وجهة نظر إدارة النادي".

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