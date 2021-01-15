رئيس "سيمنز" يكشف رسالة المستشارة الألمانية إلى السيسي (فيديو)

قال جو كايسر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز، إنه تشرف بنقل تحية المستشار الألمانية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه معه، مضيفا أن المستشارة الألمانية قد دعت الرئيس لزيارة ألمانيا لإجراء محادثات مستقبلية حول مستقبل العلاقات المصرية الألمانية.





وأشار "كايسر"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي معروف باهتمامه بالتفاصيل، مضيفا أن الرئيس يعرف جوهر الأمور، ومطلع بشكل جيد جدا على الشروط والبنود لأي إتفاقية أو مشروع.



