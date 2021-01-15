تخطيط الأهلي ترفض طلب موسيماني بشأن صفقة جديدة في يناير

رفض مسؤولو لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح، طلب الكردي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر بالتعاقد مع جناح أيمن خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.





تخطيط الأهلي ترفض التعاقد مع جناح أيمن في الميركاتو الشتوي





من جانبه طلب مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، من المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني تأجيل هذه الصفقة حتى نهاية الموسم، فى ظل وجود أكثر من لاعب يستطيع القيام بهذا الدور.





وفي نفس السياق كشف مصدر مطلع داخل الأهلي أن الكردي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني كان قد طلب التعاقد مع جناح أيمن ليكون بديلا لحسين الشحات ويجبره على مواصلة التألق فى المباريات.





الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، مناصفة مع الزمالك حيث حقق الأحمر الفوز في جميع مبارياته السبعة باستثناء التعادل مع وادى دجلة.



