مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد

تحدث تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الخميس، عن نية مسؤولي مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع نجم أتليتكو مدريد الإسباني في الميركاتو الشتوي الجاري.





مانشستر يونايتد يستهدف ضم كيران تريبير





ذكرت صحيفة صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن مانشستر يونايتد معجبًا بإمكانات تريبير، وسيحاول ضمه خلال الفترة الجارية من الانتقالات الشتوية.





ومن المقرر أن ينتهي عقد تريبير صاحب الـ30 عامًا مع فريق الكرة الأول بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني في صيف 2022 حيث يحق له التوقيع لأي ناد في يناير في نفس العام.





وأوضحت الصحيفة أن تريبير، نشأ وهو يشجع مانشستر يونايتد، وسيكون منفتحًا على الانتقال إلى أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد الإنجليزي.





وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن مسؤولي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يرغبوا في إيجاد ظهير قوي لمنافسة آرون وان بيساكا على المشاركة أساسيًا مع الشياطين الحمر.



