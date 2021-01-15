ملك النرويج وزوجته يتلقيان الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:20 ص
بوابة الفجر
الفجر السعودي

تلقى ملك النرويج هارالد وزوجته الملكة سونيا، يوم أمس الخميس، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

 

وقال الديوان الملكي في بيان مقتضب، إن الملك والملكة البالغين من العمر 83 عاما، تم تلقيحهما ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أنهما سيأخذان الجرعة الثانية من اللقاح في غضون ثلاثة أسابيع.

 

وكانت وكالة الأدوية النرويجية أعلنت يوم أمس أن 23 شخصا توفوا عقب تلقيهم لقاح "فايزر" و"بيونتيك" المضاد لكورونا، مشيرة إلى أن "جميع الوفيات تم تسجيلها بين كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما ويعانون من ضعف المناعة".

 

وبدأ التطعيم ضد فيروس كورونا في النرويج بلقاح "فايزر" في 27 ديسمبر الماضي، وتلقى سكان دور رعاية المسنين في أوسلو اللقاحات الأولى.

 

وتم الإعلان عن تطعيم 25 ألف شخص باللقاح المذكور في النرويج حتى الآن.

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تطعيم ضد كورونا الجرعة الثانية

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