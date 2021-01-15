محمد عبدالعزيز: أهم ما يميز البرلمان الحالي التنوع الشديد في الأفكار

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:34 ص
محمد عبدالعزيز
محمد عبدالعزيز
كـسـاب أحـمـد
قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن أهم ما يميز مجلس النواب الحالي هو التنوع الشديد في الافكار، لافتَا إلى أن نسبة مشاركة السيدات هي الاكبر في الحياة النيابية المصرية، كما أن نسبة تمثيل الشباب كبيرة، وهذا من شانه أن يخلق حوار إيجابي للغاية. 

وتابع "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الخميس، أن النواب معبرين عن مطالب الشعب واماله وتطلعاته، لأنه مصدر السلطات، مشيرًا إلى ان لجنة حقوق الانسان تعمل على نقل صورة حقوق الإنسان في مصر إلى الخارج، في ظل وجود جماعات إرهابية تعمل على إساءة وضع حقوق الإنسان في مصر

وأضاف: "الأمور مش جيدة بنسبة 100%، ولكن هناك ملاحظات تتحسن مع مرور الوقت، ونعمل على تطوير حقوق الإنسان بما يرضى الشعب المصري، ويساعد على ايصال الصورة الحقيقية لمصر بعيدًا عن الكذب التي تنشهر المنظمات الإرهابية في الخارج" 

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