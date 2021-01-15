رئيس "سيمنز": لم نحدد اسما لـ القطار فائق السرعة (فيديو)

قال جو كايسر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز، إنه لا يمكن محاربة التضخم بزيادة سعر الفائدة، بل لابد من محاربته بزيادة الكفاءة، مشيرا إلى أن مشروع القطار الكهربائي سيوفر 15 ألف فرصة عمل خلال المرحلة الأولى لبناء الشبكات.





وأشار "كايسر"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنهم يستهدفون تحقيق المنفعة المتبادلة للجميع، مؤكدا أن مصر تعتبر نموذج أعمال جيد، ولكي ينجح هذا لابد أن تتوافر الظروف والمعطيات.



