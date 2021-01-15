أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الجمعة

الجمعة 15/يناير/2021 - 03:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموفق 15 يناير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الجمعة نهارًا:
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشرقية، والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية، معتدلة على السواحل الشرقية.
- طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الجمعة ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق من (البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية) على فترات متقطعة.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة (40% تقريبًا) على مناطق من (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد- بلطيم) على فترات متقطعة.
- نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على السواحل الغربية.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي على البحر المتوسط يؤثر برياح جنوبية غربية على شمال البلاد وامتداد مرتفع جوي على باقي الأنحاء، ويتزامن معه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.
أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الجمعة
أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الجمعة

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