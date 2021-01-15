وزير المالية: تقديم الاقرارات المالية الالكترونية "إجباري"

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:37 ص
محمد معيط
محمد معيط
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الاقتصاد المصري أدائه مطمئن بإذن الله خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الاقرارات المالية الالكترونية هي اجبارية من أول الشهر الحالي، وتم البدا في العمل بالإقرارات المالية الإلكترونية منذ 3 سنوات، ولكن هذا الامر كان اختياري

وتابع وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن الوزارة تتحول تدريجيًا نحو ميكنة كافة الخدمات بحيث يتم تقليل المنازعات أو التأخير، معقبًا:"هنخلص من كل المشاكل مع ميكنة الاقرارات الضريبية"

ولفت إلى أن الضريبة المقرر على من يبلغ رأسماله السوقي نصف مليون جنيه تقدر بـ2.5ألف جنيه، ومن يبغ رأس ماله مليون جنيه فتقرر الضريبية بـ5آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن المكينة تغطي كل شيء، وستعلم الوزارة كافة فواتير البيع والشراء الكترونيًا خلال الفترة المقبلة.

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