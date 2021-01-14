تعرف على أغلى عشر سيارات على وجه الأرض (فيديو)

بالرغم من مرور العالم بعام إستثنائي في 2020 والذى أثر كثيرًا على صناعة السيارات إلا أن الشركات العالمية تسعي دائما لتوفير منتجات متميزة من السيارات الفارهة التى تعد إصدارات محدودة وبعضها يخضع للطلبات الخاصة لملاكها ولكنها تكون الأغلى سعرًا على مستوي العالم، ونستعرض فيما يلى أغلي 10 سيارات على الأرض.









المرتبة العاشرة: فيراري سيرغيو بينيغارينا بسعر 3 ملايين دولار أمريكي، مصنوعة من ألياف الكربون ، تم تقديمها كتصميم سيارة في عام 2013 في ذكرى ابن متوفى لمؤسس بيت التصميم الإيطالي الأسطوري بينينفارينا ، تم تصنيع ست من هذه السيارات حتى الآن ، وبالتالي أصبحت واحدة من أكثر السيارات المرغوبة.





وهي مبنية على فيراري 458 سبايدر، تحتوي كل وحدة مصنوعة يدويًا على إطار من الألياف الكربونية بالكامل ، وهي سيارة فاخرة مع مقعدين ليس لها سقف ونوافذ جانبية وزجاج أمامي ، وأخف وزناً من سلفها 330 رطلاً، هذا يجعلها أكثر سرعة على الرغم من أن السيارة تحتوي على نفس المحرك .





المرتبة التاسعة: أستون مارتن فالكيري ولم يتم الإعلان عن سعر لهذه السيارة حتى الآن ، فإن تقديرات الخبراء تضعها عند حوالي 3.2 مليون دولار لتكون في المرتبة الثامنة في قائمة أغلى 10 سيارات في العالم 2020. تم بناء هذا النموذج تحت قيادة Andy Palmer ، الرئيس الجديد لشركة Aston Martin ، والذي يلتزم بالقدرة على الملاءمة والارتباط بالسيارات الرائعة ، وهذا النموذج هو تجديد لسيارة Aston Martin-Red Bull AM-RB 001 القديمة.

















المرتبة الثامنة: كشفت بوغاتي عن إصدار خاص من شيرون سبورت يُطلق عليها اسم لي ليجاند دو سيال

ويأتي هذا الإصدار لتكريم سائقي السباقات المشهورين من القرن الماضي، واحتفالاً بنجاح العلامة التجارية في صناعة الطائرات والسباقات





سيقتصر الإنتاج على 20 سيارة فقط، تباع مقابل 2.88 مليون يورو (3.42 مليون دولار) لكل نسخة





كان أحد أكثر الإبداعات غرابة هو المحرك الذي تبلغ سعته 24 ليترًا والذي يحتوي على بنكين عموديين من ثماني أسطوانات، لذلك بدلاً من محرك V16 ، كان محرك U16





المرتبة السابعة:

بوجاتي فيرون من (Mansory Vivere) بسعر 3.4 مليون دولار حيث تم تحديث نسخة Mansory Vivere من Bugatti Veyron التي تم تحديثها أربع مرات منذ إطلاقها في عام 2005 ، وهي ليست من بين أغلى السيارات في العالم فحسب،ولكنها أيضًا واحدة من أسرع السيارات.





تم تصميم هذه السيارة الألمانية على طراز Grand Sport Vitesse Roadster ، وهيكل رائع من ألياف الكربون المطلية بالورنيش إلى جانب توجد مصابيح LED التي تم ترقيتها في كل مكان – المصابيح الأمامية وتجمعات المصابيح الخلفية ، قمرة القيادة.يمكن لمحرك السيارة 8.0 لتر W16 إنتاج 1200 حصان وعزم دوران يبلغ 1106 رطل.





يمكن أن تصل النسخة الأصلية إلى ما يصل إلى 253 ميلاً في الساعة وتم تسميتها سيارة العقد 2000-2009.









المرتبة السادسة:





سيارة ليكان هايبرسبورت بسعر 3.4 مليون دولار المصابيح الأمامية المصنوعة من ألماس 240 ماسة 15 قيراطًا ، هل السعر مدهش للغاية؟ ثم هناك شفرات LED مصنوعة من 420 ماسة 15 قيراط. وجميع الأحجار الكريمة قابلة للتخصيص. تبدو كسيارة مصفحة بأبواب مقصية ومقصورة مباشرة من فيلم خيال علمي ، وقد ظهر هذا في فيلم “Furious 7” ، وقد تمت صياغته بالفعل من قبل شرطة أبوظبي للقيام بمهام الدورية! بنيت من قبل W Motors ، ومقرها في لبنان ، وهي أول سيارة خارقة عربية لتدخل قائمة أغلى 10 سيارات في العالم 2020.

ولا يسوء الأمر عند مقارنته مع الشركات الأوروبية التقليدية.

وبصرف النظر عن مظهرها الرائع ، يمكن للمحرك ثنائي التوربو الوسطي المثبت في الوسط الخلفي بسعة 3.8 لتر أن ينتج 780 حصانًا من خلال العجلات الخلفية ، و 708 رطلًا من عزم الدوران. يمكنها القيام بسرعة 62 في 2.8 ثانية فقط ، ويمكن أن تصل إلى سرعات تصل إلى 240 ميل في الساعة.









المرتبة الخامسة:





لامبورجيني فينينوم رودستر – 4.5 مليون دولار

تم تصميم سيارة لامبورجيني فينينوم رودستر للاحتفال بعيد ميلاد شركة لامبورجيني الخمسين ، وهو يعني حرفًا السم باللغة الإسبانية ، حسنًا ، يبدو التصميم مميتًا والسعر يجعلها في المرتبة الرابعة بين أغلى 10 سيارات في العالم 2020. تبدو هذه السيارة تقريبًا مثل كبسولة فضائية غريبة ، حرفياً. يمكن أن يدور محرك V12 سعة 6.5 لتر ذو القابض الفردي بسبع سرعات عند 8،400 دورة في الدقيقة للحصول على 740 حصانًا وعزم دوران قدره 507 رطل ، مما يعني أن السيارة يمكنها القيام بسرعة 60 ميل في الساعة في 2.9 ثانية.









المرتبة الرابعة:





سيارة Koenigsegg CCXR Trevita بسعر 4.8 مليون دولار

أغلى سيارة إنتاج قانوني في العالم ، وهي مغطاة بالماس الحقيقي. نعم ،ألياف الكربون مغلفة بالفعل براتنج مشبع بغبار الماس ، يسمى نسج الماس. حولت هذه التقنية الألياف من الأسود التقليدي إلى الأبيض الفضي اللامع ، مما يجعل هيكل هذه السيارة مشهورًا طوال الوقت بتصميمها الفريد والرائع. وهذا ليس كل شيء. يوجد تحت الطلاء محرك V8 بسعة 4.8 لتر بقوة تبلغ 1004 حصان و 797 رطل قدم من عزم الدوران. وهذا يجعلها مجهزة تجهيزًا جيدًا في تجاوز نصف النهائي في مسابقات السرعة. تأتي هذه السيارة مع جناح خلفي ثنائي الكربون، ونظام عادم ايكونيل ، وسائد هوائية ، ومكابح سيراميك كربونية تعمل بنظام ABS ، ونظام تغيير المعلومات ، ونظام معلومات وترفيه ، ومجموعة أدوات قياس الكرونومتر ، وأنظمة مراقبة الإطارات إلى جانب نظام هيدروليكي لتستحق المركز الثالث في قائمة أغلى 10 سيارات في العالم 2020.



المرتبة الثالثة:

مايباخ اكسليور بسعر 8 ملايين دولار، هي سيارة رياضية عالية الأداء فريدة من نوعها، بها محرك قوي V12 والذي ينتج 700 حصانا.

لها القدرة على النطلاق من 0-100/كم في الساعة في 4.4 ثانية فقط لتصل إلى السرعة القصوى إلى 350 كيلومتر في الساعة.









المرتبة الثانية:





سويبتايل من رولز رويس – 13 مليون دولار قبل أن تستغرب السعر ، لاحظ أن هذه السيارة خارج الأسواق. وذلك لأنه تم بناء على توصيات عميل معين رفضت الشركة الكشف عن اسمه. تعتبر شركة رولز رويس مشهورة بطرحها الفاخر ، حيث لم يكن هناك سوى 4000 سيارة رولز رويس تم تصنيعها في عام 2016. تأتي هذه السيارة الحصرية الخاصة مع عمل محدد ومخصص لها ، يذكرنا بالعربات الملكية في الماضي. تم تصميم هذه السيارة على طراز Wraith ، ويمكن أن تتسع لشخصين فقط فتحة سقف بانورامية بالكامل تتناقص بشكل حاد مثل تلك الموجودة في يخوت السباق لتكون في المرتبة الثانية بين أغلى 10 سيارات في العالم 2020.









المرتبة الأولي:





سيارة بوجاتي لا فويتوري نوار بسعر 19 مليون دولار

كشفت بوجاتي النقاب عن “La Voiture Noire” أو”السيارة السوداء” المصنوعة بالكامل من ألياف الكربون. تم بيع أول سيارة من الإصدار المحدود مقابل 19 مليون دولار إلى فرديناند بيش ، مالك مجموعة فولكس فاجن.

صممه Salome Etienne ، وهو مستوحى من أسلافه Veyron و Chiron و Type 57SC Atlantic، مدعومة بمحرك سعة 8 لتر و 16 أسطوانة والذي ينتج 1500 حصان يمكن أن تكون قادرة على الوصول إلى أعلى من 450 كم / ساعة. رفضت بوجاتي الكشف عن مواصفات أدائها. ويهيمن على الجبهة شواية بوغاتي على شكل حدوة الحصان وتندمج في تصميم خلفي ديناميكي هوائي مع الزجاج الأمامي المنحدر والمصابيح الخلفية الملتفة.











