مصطفى بكري ينعى صفوف الشريف: رجل دولة وصاحب بصمات واضحة (فيديو)



وأضاف، خلال تقديم برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، كان للراحل بصمات واضحة في الإعلام المصري لسنوات طويلة، ومنها إنشاء مدينة الإنتاج الإعلامي وإطلاق القمر الصناعي المصري نايل سات، ومنظومة القنوت المتخصصة والإقليمية.



وتابع، أن الشريف خلال فترة توليه منصب وزير الإعلام أنتج التليفزيون المصري العديد من الروائع، وكان رجل دولة وجسرا للتواصل بين النظام والمعارضة.. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته.. وخالص العزء لأسرته ومحبيه.



قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه رحل اليوم عن دنيانا السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ووزير الإعلام الأسبق عن عمر ناهز 87 عاما بعد صراع طويل مع المرض.