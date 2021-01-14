ننشر الصور الأولى لحريق مخبز بالبدرشين

الخميس 14/يناير/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
حصلت الفجر على الصور الأولى لمخبز إندلعت داخله النيران بمركز البدرشين جنوب الجيزة، مساء اليوم الخميس، وتوضح الصور تفحم محتويات المخبز بالكامل.

كانت أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة، حريقًا اندلع في مخبز بمركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، مساء اليوم الخميس، قبل وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل مخبز بمنطقة مكتب الصحة القديم، بمركز البدرشين جنوب المحافظة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة العميد ماجد سفان، رئيس قطاع الجنوب.

وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، ويواصل القوات عمليات السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.

وكشفت المعاينة الأولية نشوب الحريق في طاولات خشبية داخل مخبز ملك صلاح نصر 45 سنة، والواقع بشارع جوهر القائد المتفرع من شارع آثار سقارة، وامتدت النيران إلى "تنك" سولار إلا أن رجال الدفاع المدني أنقذوا المنطقة من وقوع كارثة محققة وذلك باستخدام "تنك رغاوي".

وأمكن السيطرة على الحريق قبل وقوع إصابات وجاري تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ننشر الصور الأولى لحريق مخبز بالبدرشين
ننشر الصور الأولى لحريق مخبز بالبدرشين
ننشر الصور الأولى لحريق مخبز بالبدرشين
ننشر الصور الأولى لحريق مخبز بالبدرشين
ننشر الصور الأولى لحريق مخبز بالبدرشين
ننشر الصور الأولى لحريق مخبز بالبدرشين
ننشر الصور الأولى لحريق مخبز بالبدرشين
ننشر الصور الأولى لحريق مخبز بالبدرشين
ننشر الصور الأولى لحريق مخبز بالبدرشين
ننشر الصور الأولى لحريق مخبز بالبدرشين

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