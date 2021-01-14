مصطفى بكري يكشف حقيقة استقالة علي عبد العال من البرلمان (فيديو)

الخميس 14/يناير/2021 - 08:44 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الشائعات مستمرة من الخارج حول الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب السابق سواء من يتحدث عن تقدمه باستقالته أو دخول أحد المستشفيات.

وأضاف، خلال تقديم برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة والمشهد كان ديمقراطيا في مجلس النواب أن القنوات الإخوانية تبث سمومها وأن الدكتور علي عبد العال أدى القسم وترفع عن كل الصغائر ويترفع عن هذه الصغائر دائما.

وتابع أنه اعتذر عن الترشح على منصب وكيل المجلس بعدما تم التوافق على انتخاب النائب محمد أبو العينين الذي له دور كبير في البرلمان منذ التسعينات وكان رئيس شرفي ومازال للبرلمان الأورومتوسطي كما تم اختيار المستشار أحد سعد الدين وأنه فضل الاختيار لأنه عضو بتحالف دعم مصر والمهم أنه جرت انتخابات فاز فيها عدد من النواب والوكيلين.

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مصطفى بكري علي عبد العال

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