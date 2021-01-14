موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الخميس 14/يناير/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي


حقق مانشستر سيتي فوزاً صعباً على ضيفه برايتون، بهدف نظيف، في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي أقيم بملعب الإتحاد.

جاء هدف اللقاء الوحيد، عبر الإنجليزي فيل فودين، بتمريرة من اللاعب كيفين دي بروين، في الدقيقة 44.

وارتفع رصيد السيتي للنقطة 32 مع لقاء مؤجل، بينما تراجع برايتون للنقطة 14 في المركز السابع عشر.

 وسيواجه مانشستر سيتي في الجولة المقبلة، ضيفه كريستال بالاس، على ملعب الإتحاد، وذلك يوم السبت 17 يناير.

وتنقل المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءاً بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع بتوقيت مكة، السابعة والربع بتوقيت جرينتش.

أخبار تهمك

مفاجأة من موسيماني في مباراة البنك الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة قوية لفيراري الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة جديدة بشأن تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مانشستر سيتي يوافق على بيع غارسيا إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يطالب إدارة الأهلي بـ 3 صفقات في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

منذ حوالي 4 ساعات

استشارية مناعة توجه تحذيرا عاجلا لـ المتعافين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يحسم موقفه من رحيل هذا الثلاثي في الميركاتو الشتوي

منذ ساعة و نصف

نجم إنبي على أعتاب الزمالك

منذ 34 دقيقة

موسيماني يطالب نجم الأهلي بفتح صفحة جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على الفرق المشاركة بجانب الأهلي في كأس العالم للأندية

منذ ساعة

عاجل| وفاة 58 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 20 ساعة

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

نجم ريال مدريد يتلقى هدية ثمينة قبل مواجهة بلباو

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:17 م

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

04:24 م

موسيماني يطالب إدارة الأهلي بـ 3 صفقات في الميركاتو الشتوي

05:32 م

نجم ريال مدريد يتلقى هدية ثمينة قبل مواجهة بلباو

05:58 م

الزمالك يحسم موقفه من رحيل هذا الثلاثي في الميركاتو الشتوي

06:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض