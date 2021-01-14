أوبك: تحسن توقعات انكماش الاقتصاد العالمي في 2020

الخميس 14/يناير/2021 - 06:57 م
بوابة الفجر
 قالت أوبك اليوم الخميس إن توقعات إمدادات النفط الصخري الأمريكي صارت أكثر "تفاؤلا" بعض الشيء بسبب زيادة أسعار الخام وأن الإنتاج سيزداد تعافيا في النصف الثاني من العام.

وأضافت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري إن إجمالي إمدادات النفط من الولايات المتحدة سيرتفع 370 ألف برميل يوميا في 2021 إلى 17.99 مليون برميل يوميا، بزيادة 71 ألف برميل يوميا عن توقعات سابقة.

قد يقوض التعافي الكبير للنفط الصخري جهود أوبك وحلفائها، في إطار مجموعة أوبك+، لدعم السوق. وبلغت أسعار النفط قمة 11 شهرا بتجاوزها 57 دولارا هذا الأسبوع، مدعومة بتقييد أوبك+ للإمدادات وخفض طوعي من السعودية.

وقالت أوبك "توقعات الإمدادات لعام 2021 صارت أكثر تفاؤلا بعض الشيء بالنسبة للنفط الصخري الأمريكي مع زيادة الأسعار ومن المتوقع تعافي الإنتاج أكثر في النصف الثاني من 2021".

كما أبقت أوبك في التقرير على توقعاتها للطلب العالمي على النفط دون تغيير.

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