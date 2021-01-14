٧٠ فريقا لمتابعة حالات العزل المنزلى بالغربية (صور)

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قال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنه تم اليوم إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلى لمرضى فيروس كورونا المستجد " تحت شعار 100 مليون صحة وإنه وفقا لتصنيف الحالات وبروتوكولات العلاج المحددة من قبل وزارة الصحة، لمواجهة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فهناك حالات بسيطة ومتوسطة وشديدة، لافتا إلى أن الحالات البسيطة تحال إلى العزل المنزلي، بعد أن تحصل من المستشفى على بروتوكول العلاج، ويتم تسجيل بيانتهم وترسل إلى الإدارات الصحية ومديريات الشؤون الصحية والوزارة، حتى يتم متابعتهم بشكل دائم، من خلال فرق العزل المنزلي.



واوضحت الدكتوره نشوي مازن مدير إدارة الرعاية الاساسيه أنه تم تخصيص 42 فريق للمتابعة التليفونيه للحالات البسيطه، و28 فريق متابعات منزلية للحالات الأكثر خطورة، بإجمالى 70 فريق على مستوى المحافظة، مزودين بأجهزة تابلت لتسجيل البيانات الخاصة بالحالات على النظام الالكترونى، وأجهزة قياس الاكسجين واجهزة قياس درجة الحراره مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للفيروس طبقا لبروتوكولات مكافحة العدوى

إحالة الحالات التى تستدعى الحجز الى المستشفيات المخصصة لذلك على مستوى المحافظة.