أحمد بدوي رئيسا للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

Advertisements

انتهت هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، من تشكيل اللجان النوعية الـ25، لتجري اليوم، الخميس، وفقا لجدول أعمال الجلسات انتخابات هيئات مكاتب اللجان (الرئيس - الوكيلين - أمين السر).



وجاءت لجنة الاتصالات برئاسة النائب احمد بدوي ويوسف الصاوي واحمد الدمرداش وكيلين ومحمد يسري عبادة امينا للسر.



وأكد المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، فى وقت سابق أنه بعد مراجعة طلبات الأعضاء للانضمام للجان النوعية، تبين أن عددا كبيرا لم يستكمل الورقة الخاصة باختيارات اللجان النوعية، مطالبا الجميع بسرعة الانتهاء منها فورا.



ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات انضمام اللجان النوعية فى المادة 38 حيث نصت على أن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها، ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.