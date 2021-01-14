مهندسين الإسكندرية: قبول 25 مشروعا بحثيا للحصول على منحة دعم مشروعات التخرج

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أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى، ولجنة الخطة الاستراتيجية وتنمية الموارد برئاسة الدكتور سامى درويش عن قبول 25 مشروعا مقدمة من 6 كليات ومعاهد هندسية للتأهل للحصول على منحة دعم مشروعات التخرج لطلاب السنوات النهائية بالكليات والمعاهد الهندسية بمحافظة الإسكندرية للعام الأكاديمى 2020-2021 وذلك طبقًا للبروتوكول الموقع بين نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر.



واشارت النقابة فى بيان صادر اليوم إلى تفاصيل المشروعات التى تقدمت هذا العام وهى 4 مشروعات فى مجال الإتصالات اللاسلكية والهواتف المحمولة، الذكاء الاصطناعى وتقنيات المستقبل 17 مشروع، تطورات الهندسة الطبية والحيوية والرعاية الصحية 4 مشروعات.



جدير بالذكر انه تم تشكيل لجنة تكونت من اساتذة بكليات الهندسة والكيانات المتخصصة فى هذا الشأن بمحافظة الإسكندرية والتى تنعقد يومى 13 - 14 يناير 2021 لتحديد المشروعات الفائزة وفقا للمعايير العلمية الدقيقه والاجراءات الاحترازية المحدده لذلك.

