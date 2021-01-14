ليلى علوي تنعى وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف

الخميس 14/يناير/2021 - 04:36 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

نعت الفنانه ليلى علوي وفاة صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق، الذى وافته المنية بعد صراع مع سرطان الدم، حيث قامت بنشر صورة له مصطحبة بتعليق عبر حسابها الشخصى على موقع التغريدات الشهير تويتر، وجاءت معلقة:" خالص التعازى لأسرة صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق.

وأكدت أسرة الراحل صفوت الشريف أنه تم تحديد موعد الجنازة اليوم الخميس بعد صلاة العصر من مسجد حسن الشربتلى.

وتوفى مساء أمس الأربعاء صفوت الشريف الرئيس الأسبق لمجلس الشورى ووزير الإعلام بعد صراع طويل مع المرض حيث كان يعانى من مرض سرطان الدم.

ومن الجدير بالذكر أن الفنانة ليلى علوي قدمت العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشوارها الفني، كان من بينها كل من فيلم " تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، و"خرج ولم يعد"، و"المشاغبات الثلاثة"، و"اضحك الصورة تطلع حلوة"، والماء والخضرة والوجه الحسن"، وغيرها من الأعمال


ليلى علوي تنعى وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف
ليلى علوي تنعى وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف

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وفاة صفوت الشريف ليلي علوي

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