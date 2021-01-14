إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

الخميس 14/يناير/2021 - 04:24 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنه في ضوء تنفيذ أعمال رفع كفاءة وصيانة الطريق الدائري في المنطقة المحصورة بين محور 26 يوليو وتقاطع طريق شبرا- بنها الحر فإن الشركة المنفذة ستقوم بالبدء في أعمال الكشط ووضع الطبقة الأسفلتية أعلى الطريق الدائري وتقاطعه مع المطلع القادم من محور أحمد عرابي باتجاه مناطق محور 26 يوليو ومناطق المريوطية.

ونوهت الإدارة بأن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلى للمطلع القادم من محور أحمد عرابى باتجاه مناطق محور 26 يوليو ومناطق المريوطية وذلك لمدة يوم واحد فقط يوم الجمعة الموافق 15-1-2021 ابتداء من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا فقط.

ومن جانبة اشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتجهيز تحويلة مرورية وهى على النحو التالي:-

القادم من محور عرابى ويرغب بالسير إتجاه أعلى الطريق الدائرى إتجاه مناطق محور 26 يوليو والمريوطية يسلك الاتجاهات الاتية
( يقوم باستكمال السير اتجاه مطلع الطريق الدائرى المؤدى الى مناطق الوراق ثم الصعود لمحور الضبعة فى الاتجاه المؤدى الى مدينة 6 اكتوبر ثم النزول مرة اخرى مباشرة من المنزل المؤدى الى الطريق الدائرى فى اتجاه محور 26 يوليو والمريوطية ) كما يفضل للقادم من محور أحمد عرابى إتجاه الطريق الدائرى اتجاه مناطق المريوطية ان يسلك محور 26 يوليو من امام نادى الترسانة.

وقامت الادارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللواحات الارشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الاعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم نشر خدمات مرورية لتيسير الحركة المرورية.

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