تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

الخميس 14/يناير/2021 - 03:18 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
يلتقي نادي أرسنال أمام نظيره كريستال بالاس، مساء اليوم الخميس، ضمت منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة أرسنال أمام نظيره كريستال بالاس، على أرضية ملعب الإمارات.

ويحتل أرسنال المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة.

ومن المتوقع أن يبدأ ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين، روب هولدينج، بابلو ماري، كيران تيرني.

خط الوسط: داني سيبايوس، جرانيت تشاكا، بوكايو ساكا.

خط الهجوم: اميل سميث رو، بيير إيميريك أوباميانج، ألكسندر لاكازيت.

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