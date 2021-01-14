ربيع ياسين مرشح لتدريب الإسماعيلي

الخميس 14/يناير/2021 - 02:50 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
دخل ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب السابق، بقوة دائرة الترشيحات لتدريب فريق الإسماعيلي.

وقالت مصادر داخل الإسماعيلي، أن ربيع ياسين أبرز المرشحين لتدريب الفريق، بالإضافة ل3 مدربين أجانب.

ويرغب إبراهيم عثمان رئيس الاسماعيلي في منح الفرصة لربيع ياسين بسبب رغبته في بناء جيل جديد وإعطاء فرصة أكبر لناشئي النادي وهو ما يتناسب مع ربيع الذي يجيد التعامل مع هذه المرحلة.

وتشمل قائمة المرشحين لتدريب الإسماعيلي أيضاً عبد المنعم "كشري" المدير الفني السابق لفريق أسوان والبرتغالي جورفان فييرا المدير الفني السابق للنجم الساحلي، لكن ربيع ياسين يعد هو الأقرب.

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