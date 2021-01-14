موسيماني يطالب نجم الأهلي بفتح صفحة جديدة

ذكرت تقارير صحفية أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي يكثف من جلساته النفسية والمعنوية في الوقت الحالي مع نجم هجوم الفريق مروان محسن.





وعقد موسيماني عدة جلسات مع مروان محسن وطالبه في أكثر من جلسة في الآونة الأخيرة نسيان الفترة الماضية وفتح صفحة جديدة.





وشدد موسيماني على مروان محسن بأن ثقته كبيرة في إمكانياته وقدرته على التألق والمنافسة بشكل قوي في الفترة المقبلة مع زميليه والتر بواليا ومحمد شريف.





جدير بالذكر أن مروان محسن طلب من الجهاز الفني للقلعة الحمراء خلال الفترة الماضية الرحيل على سبيل الإعارة ولكن المدير الفني الجنوب أفريقي رفض طلبه.



