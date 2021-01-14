الأردن يسجل 25 إصابة من السلالة الجديدة لكورونا

سجلت وزارة الصحة في الأردن، اليوم الخميس، ارتفاعًا في عدد الإصابات المسجلة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا إلى 25.

ولفت وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، إلى أن "الاكتشاف كان من خلال فحص الترتيب الوراثي لعينات المرضى الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا ومعظمهم قادمون من الخارج".

وأوضح عبيدات: "سلوك الفيروس لدى المصابين ما يزال ضمن السلوك الطبيعي المعروف عن السلالة المتحورة"، داعيا إلى "ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والتباعد الاجتماعي والمحافظة على النظافة الشخصية".

وقد بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في الأردن 310968، أما إجمالي حالات الوفاة فتبلغ 4091، وفقًا لموقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا.