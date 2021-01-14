21 لاعب في قائمة سرس الليان لمواجهة السكة الحديد بالقسم الثاني





وتعاقد سرس مؤخرا مع اكثر من لاعب منهم أيمن العادلي مدافع التأمين، ومحمد صلاح مهاجم سبورتنج كاسل، ومصطفى أحمد سمارة ناشئ الزمالك 2000 وأحمد باتو لاعب كفر الشيخ.

يخوض فريق سرس الليان مواجهة أمام فريق السكة الحديد، في الثانية والنصف من عصر غداً الجمعة، بملعب سرس الليان، في الجولة التاسعة للمجموعة الثانية، من دوري القسم الثاني.وتشمل قائمة الفريق السرساوي تواجد 21 لاعب وهم، أحمد رزق، محمد عصام ديدا، أمين محمد حراس مرمى، أحمد ناصر عبد الموجود، أيمن العادلي، حلمي أحمد، حربي محمود، أحمد طلعت، سيد منير، أحمد شيكو، محمد صلاح، محمد حسين تريكة ، محمد كشري، أحمد بديوي، نادر النويهي، خالد علي بيبو، محمود شيحه، وأحمد عبد الله ريعه، ومصطفى سمارة، ومصطفى سامي، محمد عنبه.ويغيب عن صفوف سرس، محمد كمال أمين، لتأخرة على إجراء مسحه كورونا، ومصطفى صيام، وأحمد جمال، وشريف هيكل، وأحمد سعيد، للإصابات، كما رحل محمد حله وأحمد عيد لصفوف دكرنس.