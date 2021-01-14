الاقتصاد الألماني يواصل أدائه السلبي وينكمش 5%

الخميس 14/يناير/2021 - 01:25 م
ألمانيا
ألمانيا
وكالات
ظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاءات الاتحادي أن اقتصاد ألمانيا انكمش على نحو أقل من المتوقع عند 5% في 2020 إذ ساهم التصدي القوي للدولة في الحد من الأضرار الناجمة عن جائحة كوفيد-19 في أكبر اقتصاد بأوروبا.

وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي دون توقع رويترز لتراجع 5.1% وهو أقل شدة من الانكماش القياسي البالغ 5.7% الذي عانت منه ألمانيا في 2009 خلال الأزمة المالية العالمية.

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