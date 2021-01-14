هل الفيلر يقلل من فاعلية لقاح كورونا؟.. أستاذ فيروسات يجيب

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قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، إن ما يتردد بشأن وجود أشياء تقلل من فاعلية لقاح كورونا مثل السجائر، والخمور، والبوتكس، والفلير، لم تثبت علميا، ومجرد اجتهادات.



وأشار "الشبيني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن اللقاح عندما يدخل جسم الإنسان يبدأ الدم يتعرف على الفيروس، ويقوم بإنتاج الأجسام المناعية، ويوزعها على الجسم كله، موضحا أن الفيروس يمكن أن يتأثر في حالة سوء تخزين اللقاح.



ونوه بأن هناك فترة زمنية معينة يعمل خلالها اللقاح على فرز الأجسام المضادة قد تصل إلى 14 يوم من الحصول على اللقاح، حيث إذا حصل شخص على اللقاح وأصيب بعدها بعدة أيام لا يعني أن اللقاح فاسد، ولكن هذا يعني أن العدوى تمت في فترة لم تنتج فيها الأجسام المضادة.

