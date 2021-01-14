محمد مغربي ردود الأفعال على محاولة قتلي لمحمد رجب في ضربة معلم فاقت توقعاتي "خاص"

الخميس 14/يناير/2021 - 01:20 م
بوابة الفجر
هبة أحمد



يُشارك الفنان في مسلسل "ضربة معلم"، الذي يُعرض حاليًا على قناة "CBC"، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

وأوضح محمد مغربي أن ما حمسه للمشاركة في مسلسل "ضربة معلم" هو أن شخصية"ضبش" التي يُقدمها خلال الأحداث جديدة عليه، ومختلفة تمامًا عن الأعمال التي قدمها من قبل، وأن كواليس العمل مع الفنان محمد عز، والفنان محسن منصور، كانت رائعة.

وأضاف "مغربي" :"طبعًا الشغل مع الفنان محسن منصور ممتع جدًا، فأغلب شغلي كان معاه، فهو فنان شاطر جدًا، واتشرفت بالشغل طبعًا مع الأستاذ رياض الخولي والأستاذة رانيا فريد شوقي فهم فنانين من العيار التقيل، أما محمد رجب فهو متعاون بدرجة كبيرة، وبيركز جدًا في شغله ".

وأشار "مغربي" إلى أنه تفاجئ بردود الأفعال التي تلقاها على دوره في المسلسل، ولاسيما على المشهد الذي حاول فيه قتل "جابر" محمد رجب، و"المعلم شردي" رياض الخولي، مُضيفًا :" الناس كلها في الشارع بتقولي حرام عليك اللي انت بتعمله في محمد رجب ".

وقال"مغربي"أن قدوته في مجال الفن هو الفنان الراحل أحمد زكي ، مُشيرًا إلى أن بدايته في مجال الفن كانت عام ٢٠٠٦ من خلال مسرح الجامعة، وكان أول عملاً شارك فيه هو مسلسل "كلمة سر" مع الفنان هشام سليم، وبعد ذلك توالت عليه الأعمال الدرامية مثل" عزمي واشجان"، و"بـ100 وش"، و"اتنين في الصندوق"، وغيرهما.

"ضربة معلم" بطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولي، رانيا فريد شوقي، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة.
محمد مغربي ردود الأفعال على محاولة قتلي لمحمد رجب في ضربة معلم فاقت توقعاتي "خاص"
محمد مغربي ردود الأفعال على محاولة قتلي لمحمد رجب في ضربة معلم فاقت توقعاتي "خاص"
محمد مغربي ردود الأفعال على محاولة قتلي لمحمد رجب في ضربة معلم فاقت توقعاتي "خاص"
محمد مغربي ردود الأفعال على محاولة قتلي لمحمد رجب في ضربة معلم فاقت توقعاتي "خاص"
محمد مغربي ردود الأفعال على محاولة قتلي لمحمد رجب في ضربة معلم فاقت توقعاتي "خاص"
محمد مغربي ردود الأفعال على محاولة قتلي لمحمد رجب في ضربة معلم فاقت توقعاتي "خاص"
محمد مغربي ردود الأفعال على محاولة قتلي لمحمد رجب في ضربة معلم فاقت توقعاتي "خاص"
محمد مغربي ردود الأفعال على محاولة قتلي لمحمد رجب في ضربة معلم فاقت توقعاتي "خاص"

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