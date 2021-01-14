اليوم.. رضوى الشربيني تعود لـ"هي وبس"

الخميس 14/يناير/2021 - 12:26 م
بوابة الفجر
الفجر الفني


تعود الإعلامية رضوى الشربيني لتقديم برنامجها "هي وبس"، بدءا من اليوم، الخميس، عبر قناة cbc sofra، في تمام الساعة السادسة مساء.

كانت "رضوى" قد حصلت على أجازة في نهاية ديسمبر الماضي قبل انتهاء حلقات الموسم الخامس من البرنامج، وأكدت للجمهور أنها لأول مرة تفعل ذلك قبل انتهاء أي موسم من البرنامج، لكنها بحاجة لعطلة قصيرة للابتعاد عن الضغوط وقضاء بعض الوقت مع ابنتيها.

يذكر أن برنامج "هي وبس" يهتم بكل ما يخص المرأة، ويقدم النصائح الخاصة بكيفية التعامل مع الرجال، وأذيع لمدة 4 مواسم على قناة cbc سفرة، ولا يزال الموسم الخامس منه مستمرا حتى الآن، وتعرض الحلقات من الخميس للسبت من كل أسبوع في تمام السادسة مساء على قناة cbc sofra.

أخبار تهمك

الصحة تكشف موقفها من لقاح استرازينكا.. وتُعلن موعد بداية التطعيمات

منذ حوالي 5 ساعات

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

منذ ساعة و نصف

الأرصاد تحذر: سحب ممطرة على هذه المحافظات خلال الساعات المقبلة

منذ 36 دقيقة

مفاجأة.. رمضان صبحي يدرس الرحيل عن بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

سبب استبعاد فينيسيوس عن مواجهات ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 7 ساعات

بعد رحيله بكورونا.. تفاصيل تورط صفوت الشريف في جريمة قتل السندريلا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| وفاة 58 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو التنمر على مواطن من ذوي الاحتياجات في الدقهلية

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يتحرك لحل أزمة الصفقة الفاشلة

منذ حوالي 4 ساعات

نقل عبلة الكحلاوي لغرفة العناية المركزة عقب إصابتها بكورونا

منذ حوالي 19 ساعة

صدمة قوية لفيراري الزمالك

منذ ساعة

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

منذ أقل من ساعة

زيدان يرفض رحيل ثنائي ريال مدريد

منذ ساعة و 27 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:28 ص

بعد رحيله بكورونا.. تفاصيل تورط صفوت الشريف في جريمة قتل السندريلا

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

08:15 ص

صدمة قوية لفيراري الزمالك

12:00 م

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

11:29 ص

برشلونة يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

12:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض