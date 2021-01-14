اليوم.. رضوى الشربيني تعود لـ"هي وبس"









تعود الإعلامية رضوى الشربيني لتقديم برنامجها "هي وبس"، بدءا من اليوم، الخميس، عبر قناة cbc sofra، في تمام الساعة السادسة مساء.





كانت "رضوى" قد حصلت على أجازة في نهاية ديسمبر الماضي قبل انتهاء حلقات الموسم الخامس من البرنامج، وأكدت للجمهور أنها لأول مرة تفعل ذلك قبل انتهاء أي موسم من البرنامج، لكنها بحاجة لعطلة قصيرة للابتعاد عن الضغوط وقضاء بعض الوقت مع ابنتيها.



