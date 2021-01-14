تشييع جثمان صفوت الشريف من مسجد حسن الشربتلي بعد صلاة العصر

الخميس 14/يناير/2021 - 12:26 م
بوابة الفجر
هبة أحمد

أوضح إيهاب صفوت الشريف فى تصريحات صحفية له أنه يُجرى حاليًا عمليات تغسيل جثمان والده الراحل صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق، داخل مستشفى وادي النيل، ومن المُقرر أن تقام صلاة الجنازة عليه من مسجد حسن الشربتلى بمنطقة التجمع الخامس عقب صلاة العصر.

وأشار إلى أنه سيتم دفن جثمان والده بمقابر الأسرة بمدينة نصر،
وأنهم لن يقيموا عزاءًا له بسبب فيروس كورونا،وسيتم الإكتفاء بالعزاء في المقابر.

و توفي أمس رئيس مجلس الشورى الأسبق صفوت الشريف، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 87 عامًا، حيث أنه كان يعاني من سرطان الدم.

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