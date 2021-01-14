الأهلي يعلن جاهزية عمرو السولية لمباراة الفريق المقبلة

الخميس 14/يناير/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية عمرو السولية لمباراة البنك الأهلي القادمة في إطار منافسات بطولة الدوري العام.

 

وشارك السولية في مران الفريق أمس بصورة طبيعية على ملعب التتش، بعد أن تعافى من فيروس كورونا.

 

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، لاعبيه راحة سلبية من المران اليوم، على أن يستأنف تدريباته غدا قبل السفر للأسكندرية.

 

 

وقال عضو بالجهاز الفني للأهلي، أن مران الفريق أمس شهد حالة من الغضب ظهر عليها الجهاز الفني، بسبب أداء لاعبي المارد الأحمر في الشوط الأول أمام الإنتاج.

 

 

ويلتقي الأهلي مع البنك الأهلي الأحد القادم في إطار الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز، في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب الماكس بالأسكندرية.

أخبار تهمك

عاجل.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو التنمر على مواطن من ذوي الاحتياجات في الدقهلية

منذ حوالي 10 ساعات

صدمة قوية لفيراري الزمالك

منذ ساعة

سبب استبعاد فينيسيوس عن مواجهات ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

منذ أقل من ساعة

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| وفاة 58 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يرفض رحيل ثنائي ريال مدريد

منذ ساعة و 27 دقيقة

الأهلي يتحرك لحل أزمة الصفقة الفاشلة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 16 ساعة

الصحة تكشف موقفها من لقاح استرازينكا.. وتُعلن موعد بداية التطعيمات

منذ حوالي 5 ساعات

نقل عبلة الكحلاوي لغرفة العناية المركزة عقب إصابتها بكورونا

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. رمضان صبحي يدرس الرحيل عن بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

منذ ساعة و نصف

بعد رحيله بكورونا.. تفاصيل تورط صفوت الشريف في جريمة قتل السندريلا

منذ حوالي 13 ساعة

الأرصاد تحذر: سحب ممطرة على هذه المحافظات خلال الساعات المقبلة

منذ 36 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:28 ص

بعد رحيله بكورونا.. تفاصيل تورط صفوت الشريف في جريمة قتل السندريلا

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

08:15 ص

صدمة قوية لفيراري الزمالك

12:00 م

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

11:29 ص

برشلونة يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

12:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض