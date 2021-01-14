ظهور السلالة البريطانية من كورونا في الفلبين
الخميس 14/يناير/2021 - 12:05 م
وكالات
أعلنت وزارة الصحة في الفلبين، اليوم الخميس، ظهور السلالة البريطانية من فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وقالت الصحة
الفلبينية، في بيان رسمي: "بعد تعزيز المراقبة البيولوجية، والرقابة على حدود
الفلبين، تؤكد وزارة الصحة رسميا اكتشاف B1.1.7 SARS-CoV-2
(السلالة البريطانية من فيروس كورونا) في البلاد".
وأكدت الصحة
الفلبينية، اكتشاف السلالة الجديدة، لدى مواطن قدم من الإمارات العربية يوم 7 يناير.
وبعد وصوله تم وضع هذا المواطن في الحجر الصحي. ويجري في الوقت الراهن، تحليل العينات
المأخوذة منه، بشكل دقيق.
ورصدت الصحة
الفلبينية، اكتشاف 492700 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 في الفلبين، وتعافى من المرض
458523 شخصا، وتوفي بسببه 9699 مريضا.
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