ظهور السلالة البريطانية من كورونا في الفلبين

الخميس 14/يناير/2021 - 12:05 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت وزارة الصحة في الفلبين، اليوم الخميس، ظهور السلالة البريطانية من فيروس كورونا المستجد في البلاد.

 

وقالت الصحة الفلبينية، في بيان رسمي: "بعد تعزيز المراقبة البيولوجية، والرقابة على حدود الفلبين، تؤكد وزارة الصحة رسميا اكتشاف B1.1.7 SARS-CoV-2 (السلالة البريطانية من فيروس كورونا) في البلاد".

 

وأكدت الصحة الفلبينية، اكتشاف السلالة الجديدة، لدى مواطن قدم من الإمارات العربية يوم 7 يناير. وبعد وصوله تم وضع هذا المواطن في الحجر الصحي. ويجري في الوقت الراهن، تحليل العينات المأخوذة منه، بشكل دقيق.

 

ورصدت الصحة الفلبينية، اكتشاف 492700 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 في الفلبين، وتعافى من المرض 458523 شخصا، وتوفي بسببه 9699 مريضا.

 

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