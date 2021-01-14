وزير الاتصالات يبحث مع سفير إيطاليا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجالات التحول الرقمى والبريد

الخميس 14/يناير/2021 - 11:44 ص
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أحمد الشيخ

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السيد جامباولو كانتينى سفير جمهورية إيطاليا لدى القاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك فى عدد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى من أبرزها التحول الرقمى، والبريد.

وخلال اللقاء استعرض الدكتور عمرو طلعت الجهود المصرية فى مجال التحول الرقمى وبناء مصر الرقمية من أجل توفير الخدمات الرقمية للمواطنين، والعمل على طرح الكارت الموحد الذى يتلقى المواطن من خلاله مستحقاته من برامج الدعم؛ موضحا أنه تم تنفيذ مشروع تجريبى فى محافظة بورسعيد والذى تم خلاله اطلاق خدمات مالية رقمية للمواطنين بالمحافظة.

كما أكد الدكتور عمرو طلعت على أن البريد المصرى يعد أحد ركائز المنظومة المالية الرقمية؛ خاصة وأن شبكة مكاتب البريد المنتشرة فى أنحاء الجمهورية أصبحت مؤهلة لاستيعاب المعاملات المالية لعدد من كروت الدفع الرقمية؛ مشيرا إلى التطور الكبير الذى يشهده البريد ليصبح احد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية.

ومن جانبه؛ استعرض السيد السفير الايطالى تطورات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ايطاليا والتوجهات الجارية على مستوى الاتحاد الأوروبى لاستخدام أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية الرقمية للتصدى للآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

وأشار السيد السفير خلال اللقاء إلى أن ايطاليا لديها نظام الهوية الرقمية والتى تتيح للمواطنين الحصول على خدمات مالية رقمية؛ موضحا الجهود التى تبذلها ايطاليا لتحقيق الشمول المالى الرقمى لدى كافة المواطنين والمؤسسات والمناطق، وزيادة الوعى الرقمى لدى موظفى الجهات المدنية؛ خاصة مع تزايد حجم التعاملات المالية الرقمية أثناء فترة الجائحة.

كما رحب السيد السفير بتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية الرقمية الايطالية والبريد المصرى والتى سيستفيد منها عدد كبير من المصريين العاملين بإيطاليا لتسهيل العمليات المالية الالكترونية وتخفيض المصروفات الإدارية ذات الصلة؛ خاصة فى ضوء التقارب بين النظام المتبع بهيئة البريد المصرى وذلك المتبع من المؤسسات المعنية بإيطاليا.

وقى ختام اللقاء؛ وجه الدكتور عمرو طلعت الدعوة للسيد السفير لزيارة متحف البريد المصرى للاطلاع على مسيرة تطور البريد؛ كما وجه السيد الوزير الدعوة لنظيره الإيطالى من خلال السيد السفير لزيارة القاهرة من أجل المزيد من المباحثات حول سبل دفع العلاقات الثنائية فى المجالات ذات الصلة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

حضر اللقاء الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد.

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