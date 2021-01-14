ضبط سيارة نقل تحوي على 30 جوال ذهب خام بطريق مرسى علم

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تمكنت قوة أمنیة تابعة لقسم شرطة مرسى علم بمدیریة أمن البحر الأحمر من ضبط (سیارة نقل) مُحمل علیھا (30 جوال بداخلھم كمیة من الأحجار التى یشتبھ فى إحتوائھا على خام الذھب تزن حوالى طن ونصف تقریبًا) حال سیرھا بطریق مرسى علمإدفو بدائرة المشروع عن خام الذھب وأن الأحجار من متحصلات التنقیب.





عثر بحوزة 5 أشخاص وبمواجھتھم إعترفوا بقیامھم بالتنقیب وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة.