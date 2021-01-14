بسبب "كورونا المتحور".. اجتماع طارئ لمنظمة الصحة العالمية

الخميس 14/يناير/2021 - 11:41 ص
الصحة العالمية
الصحة العالمية
وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن اجتماع طارئ لدراسة النسخ المتحورة من فيروس كورونا المستجد التي تقلق سلطات دول العالم حيث تعزز مكافحة الوباء، بتدابير إغلاق وحظر تجول وحملات تلقيح.

 

وانتشرت النسخ المتحورة من فيروس كورونا المستجد شديدة العدوى، في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

 

وذكرت الصحة العالمية، أن عدد الدول التي تنتشر فيها النسخة البريطانية المتحورة بلغ 50، فيما وصلت النسخة الجنوب إفريقية إلى 20 بلدًا.

 

ولفتت الصحة العالمية، إلى أنه يتم دراسة نسخة ثالثة الآن منشأها منطقة الأمازون البرازيلية، وأعلنت اليابان رصدها الأحد وقد تؤثر على الرد المناعي على ما أوضحت المنظمة التي تحدثت عن "نسخة مقلقة".

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