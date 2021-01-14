الداخلية تهيب بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات المرور حرصاً على سلامتهم
الخميس 14/يناير/2021 - 11:41 ص
هبة عبد الحفيظ
تقوم الإدارة العامة للمرور بإتخاذ كافة الإجراءات وتكثيف الخدمات المرورية اللازمة تزامنًا مع ما تشهده الفترة الحالية من تقلبات فى الأحوال الجوية ورياح محملة بالأتربة وأمطار على معظم الطرق والمحاور الرئيسية والسريعة، وذلك حرصا على سلامة قائدى السيارات.
وتهيب وزارة الداخلية بقائدى السيارات الإلتزام بتعمليات رجال المرور وإتباع الإرشادات المروية حفاظًا على سلامتهم.
وتهيب وزارة الداخلية بقائدى السيارات الإلتزام بتعمليات رجال المرور وإتباع الإرشادات المروية حفاظًا على سلامتهم.