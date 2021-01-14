محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات بقليوب وشبرا الخيمة

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أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، جولة تفقدية بمدينتي شبرا الخيمة، وقليوب، للمرور على عدد من المشروعات، ومتابعة أعمال النظافة والإشغالات، والالتقاء بالمواطنين وحل مشاكلهم ميدانيا.



بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير شارع أحمد عرابي، حيث أكد المحافظ أن الشارع من أهم المحاور المرورية بشبرا الخيمة، والذى يربط المدينة من ترعة الإسماعيلية اتجاه القاهرة "محور روض الفرج" حتى الطريق الدائري، وطريق بنها الحر شمالا، بطول يصل حوالي 5.2 كم تقريبا بعروض مختلفة في بعض أجزائه من 45ـ 50م2.



وأشار محافظ القليوبية، أن أعمال التطوير بدأت من أم بيومي حتى كوبري ١٥ مايو بطول ٣ كم بتكلفة ٤٠ مليون جنيه، بمدة تنفيذ ٦ أشهر كمرحلة أولى، بالإضافة إلى إنشاء طريق بالإتجاهين بعرض ٣ حارات مرورية لكل اتجاه.



وتشمل أعمال التنفيذ جزيرة وسطية وأرصفة جانبية وأعمال إنارة كاملة للشارع، وتوفير أماكن مخصصة لمواقف السيارات بشكل حضاري، مؤكدًا على مراعاة الكثافات المرورية وتفادي غلق الشارع أمام المارة لضمان سيولة الحركة، موضحا أنه سيجرى التنفيذ على ٧ قطاعات على التوالي، بحيث يجرى فتح كل قطاع للمارة فور الانتهاء منه وغلق القطاع التالي للتيسير على مستخدمي الطريق.



وتابع محافظ القليوبية أعمال وضع طبقة الأساس بالشارع، مؤكدًا أن شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمه بعد تطويرة سيكون محورا مروريا مهما سيقضي تماما على الكثافات المرورية بمدينة شبرا الخيمة، خصوصا بعد الانتهاء أيضا من تطوير محور شركات البترول بحي شرق شبرا الخيمة، مشيرًا أن المشروع يأتي فى إطار متابعة تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بالمحافظات وربطها بشبكة الطرق القومية.



وجه "الهجان" للأجهزة التنفيذية باستمرار ومداومة أعمال رفع الإشغالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، والتنسيق مع كافة شركات المرافق لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه أعمال التطوير، والتعاون المستمر مع ممثلي الهيئة العامة للطرق والكباري لإزالتها.



وتابع المحافظ الجولة بتفقد شارع 15 مايو وشارع ترعة الشابوري، حيث أكد المحافظ على أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات، خصوصا بمنطقة السوق، والتنسيق مع شرطة المرافق لإزالة أي إشغالات، والعمل على سيولة الحركة المرورية، والمظهر الحضاري اللائق وعدم السماح بأي مخالفات.



واستكمل المحافظ الجولة بتفقد شوارع حي شرق شبرا الخيمة، حيث تفقد أعمال توزيع صناديق القمامة بشكل منتظم بالشارع، مؤكدًا على ضرورة التنبيه على المواطنين بعدم إلقاء القمامة خارج الصناديق، وفي غير الأماكن المخصصة، وضرورة توحيد مواعيد الإلقاء.



وفي استجابه لمواطني شارع مسجد الرحمن بعزبة العرب بالوحدة المحلية ببلقس بمركز قليوب، تفقد المحافظ الشارع الرئيسي، بعد شكوى المواطنين من وجود كابلات كهرباء غير مدفونة، وتعرض حياة المواطنين للخطر، وعلى الفور تواصل المحافظ مع مسئولي شركة شمال القاهرة للكهرباء، وسيجرى دفن الكابلات.



كما استجاب المحافظ لشكوي المواطنين من عدم إدخال الصرف الصحي، حيث جرى التنسيق مع شركة القليوبية للمياه والصرف الصحي وسيتم توصيل الصرف للمواطنين.



رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينه بنها، واللواء مجدي العناني رئيس مدينه شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، ومجدي نجاح رئيس مدينة قليوب.