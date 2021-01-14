الجيش الليبي: تركيا مستمر في نقل الأسلحة إلى قاعدتي الوطية ومصراتة

نقل موقع "بوابة أفريقيا" الليبي، عن المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، قوله إن تركيا لا تزال تحشد عسكريًا للسيطرة قاعدة الوطية التي أصبحت تحت سيطرة أنقرة.

وأرسلت أنقرة فرقاطة تركية إلى ميناء الخمس في 4 يناير وغادرت في نفس اليوم بعد وصولها بساعات في تلميح إلى استقدامها للأسلحة.

وأكد المسماري، وجود جسر جوي عسكري للأتراك باتجاه قاعدتي الوطية ومصراتة.