أسعار الدينار الكويتي اليوم الخميس 14-1-2021 بالبنوك المصرية

أفتتحت اسعار الدينار الكويتي تعاملات اليوم الخميس 14-1-2021 على استقرار، ليسجل في المتوسط نحو 51.30 جنيه للشراء و 51.76 جنيه للبيع.

أسعار الدينار الكويتي اليوم الخميس 14-1-2021 :

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.30 جنيه للشراء.

51.76 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى:

48.70 جنيه للشراء مقابل.

51.77 جنيه للبيع مقابل .

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.46 جنيه للشراء.

51.81 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

48.70 جنيه للشراء.

51.78 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

48.73 جنيه للشراء.

51.82 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.69 جنيه للشراء.

51.75 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.42 جنيه للشراء.

51.81 جنيه للبيع