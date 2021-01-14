الأمم المتحدة تعلن مقتل 3 من عناصر قوات حفظ السلام في مالي

قتل 3 من عناصر قوات حفظ السلام وإصابة 6 آخرين بجروح في هجوم استهدف قافلة أممية في وسط مالي.

وأصدرت لأمم المتحدة، بيانًا قالت فيه إن القافلة استهدفت بتفجير عبوة ناسفة، ثم تعرضت لإطلاق نار في منطقة تمبكتو على بعد نحو 20 كلم شمالي مدينة بامبارا ماوديه.

ووأكدت وزارة الدفاع في مالي، أن القتلى من قوات حفظ السلام ويحملون جنسية ساحل العاج.

وفقًا لقناة روسيا اليوم، لم يتضح على الفور لجهة التي كانت وراء الهجوم، ولكن من المعروف أن هذه المنطقة ينشط فيها مسلحو تنظيمي "القاعدة" "وداعش".

وكانت بعثة الأمم المتحدة في مالي، تضم أكثر من 13 ألف عسكري، وسجلت سقوط نحو 230 قتيلا في صفوفها منذ انتشارها.