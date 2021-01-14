صراع إنجليزي على نجم الدوري الفرنسي

الخميس 14/يناير/2021 - 10:32 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ولفرهامبتون ونيوكاسل الإنجليزيين دخلا في صراع من أجل التعاقد مع أحد نجوم مونبيلييه الفرنسي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأفادت صحيفة ذي صن البريطانية بأن وولفرهامبتون مهتم بالتعاقد مع الجزائري آندي ديلور نجم هجوم مونبيلييه وأنه من المتوقع أن يقدم عرضًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن نيوكاسل مهتم أيضًا بالتعاقد مع النجم الجزائري مشيرة إلى إعجاب النادي كثيرا بالنجم الجزائري الذي برز بشكل ملفت للانتباه برفقة مونبيلييه.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ديلور البالغ من العمر 29 عامًا قيمته ارتفعت بشكل كبير في المواسم الأخيرة، حيث يتعين على الناديين دفع 14 مليون جنيه إسترليني من أجل الحصول على خدمات النجم الجزائري.

ونوهت الصحيفة البريطانية أن مصادر جزائرية أكدت أن نونو سانتو المدير الفني لوولفرهامبتون يصر على التعاقد مع ديلور وذلك من أجل تعويض غياب المهاجم راؤول خيمينيز الذي سيغيب حتى نهاية الموسم الحالي بسبب تعرضه لكسر في الجمجمة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ديلور يقدم موسما مميزا مع ناديه الفرنسي، حيث شارك في 16 مباراة في بطولة الدوري الفرنسي, سجل خلالها 8 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة لزملائه.

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