الروبي يشيد بمدرب منتخب مصر لليد





أشاد حمادة الروبي لاعب الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد السابق بمدرب المنتخب الوطني روبرتو جارسيا، وأكد أن المباريات القادمة نستطيع الحكم عليه لاسيما وأن مباراتى مقدونيا والسويد هما الإختبار الحقيقي له





وقال الروبي فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "مجدى أبو المجد إضافة قوية لجهاز المنتخب الوطني ويستطيع مع الإسباني جارسيا الوصول بالمنتخب إلى أدوار مميزة فى البطولة".



