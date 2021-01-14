الروبي يشيد بمدرب منتخب مصر لليد

الخميس 14/يناير/2021 - 04:52 ص
بوابة الفجر
أشرف عبدالناصر
 

أشاد حمادة الروبي لاعب الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد السابق بمدرب المنتخب الوطني روبرتو جارسيا، وأكد أن المباريات القادمة نستطيع الحكم عليه لاسيما وأن مباراتى مقدونيا والسويد هما الإختبار الحقيقي له

وقال الروبي فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "مجدى أبو المجد إضافة قوية لجهاز المنتخب الوطني ويستطيع مع الإسباني جارسيا الوصول بالمنتخب إلى أدوار مميزة فى البطولة".

وأضاف: "خبرات جارسيا كبيرة للغاية وهو من المدربين المميزين فى أوروبا وننتظر منه الكثير فى هذه البطولة".

أخبار تهمك

عاجل.. رد ناري من موسيماني على تصريحات ميدو

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يرفض الصفقة الجديدة في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد رحيله بكورونا.. تفاصيل تورط صفوت الشريف في جريمة قتل السندريلا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة جديدة.. باتشيكو يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يخطط لخطف صفقة مدوية من قلب بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يبدأ مفاوضاته للتعاقد مع بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 12 ساعة

نقل عبلة الكحلاوي لغرفة العناية المركزة عقب إصابتها بكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| وفاة 58 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرف علي تفاصيل وفاة صفوت الشريف

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة بيلباو في كأس السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يرفض تجديد عقد زيزو

منذ حوالي 14 ساعة

فادي فريد يتحدى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

قرار مثير من رمضان صبحي بشأن مستقبله مع بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة صفوت الشريف بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:28 ص

بعد رحيله بكورونا.. تفاصيل تورط صفوت الشريف في جريمة قتل السندريلا

عاجل| وفاة 58 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

11:55 م

موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

08:31 م

نقل عبلة الكحلاوي لغرفة العناية المركزة عقب إصابتها بكورونا

06:14 م

قرار مثير من رمضان صبحي بشأن مستقبله مع بيراميدز

08:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض