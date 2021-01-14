عوض تاج الدين: الطاقة الإنتاجية للقاح كورونا وطريقة حفظه تستغرق وقت كبير

الخميس 14/يناير/2021 - 06:31 ص
محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين
أمنية فوزي
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه لا يوجد حتى الآن كميات كافية من اللقاحات تغطي عددًا كبيرًا من القطاعات.

وأشار "تاج الدين"، خلال لقاء خاص مع مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن الطاقة الإنتاجية للقاح كورونا وطريقة حفظه وتخزينه تستغرق الكثير من الوقت.

وأضاف أن مستشفيات العزل والحميات والأمراض الصدرية لها الأولوية في الحصول على لقاحات كورونا.

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