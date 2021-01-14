عفت نصار يوجه نضيحة لمهاجم الزمالك









وجه عفت نصار لاعب الزمالك السابق نصيحة إلى مصطفي محمد مهاجم القلعة البيضاء بضرورة التركيز فى تدريبات الفريق الأبيض خلال الفترة القادمة.





وقال نصار فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "سانت إيتيان نادى يعاني فى الدورى الفرنسي ومصطفي محمد يؤهله للعب فى الدورى الإنجليزي وانصحه بضرورة التركيز مع الزمالك فى الفترة المقبلة وأتمنى عودته بقوة".



