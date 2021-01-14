بعد رحيله بكورونا.. تفاصيل تورط صفوت الشريف في جريمة قتل السندريلا

الخميس 14/يناير/2021 - 12:28 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد


كشفت جنجاه شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسنى، لغز انتحار السندريلا وذلك من خلال كتاب أصدرته مؤخرًا، أكدت بين سطوره أن سعاد حسنى راحت ضحية الإعلام والخادمة وصفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق.




والكتاب اكد تورط صفوت الشريفؤ بصفته وزيرا للإعلام وقتها، حيث استطاع أن يوقف قرار العلاج ودور نقابة المهن التمثيلية المخزى تجاه الفنانة الكبيرة وامتناعها عن تقديم أى دعم لفتح القضية مرة أخرى بعد قرار غلقها الصادم فى مارس ٢٠١٣ بعد عدم وصول التحريات لما يفيد بوجود تنظيم سري، وفى معرض الأحداث تناولت جنجاة موقف الفنانة نجاة الصغيرة من شقيقتها سعاد حسنى المتخاذل وامتناعها المتعمد عن الزج باسمها خوفا على تاريخها الفني.




حيث بدأت سعاد رحلتها مع الضابط صفوت الشريف عام 1964، حينما طلبها فى مكتبه، وفاتحها بشأن العمل معه لخدمة الصالح العام.



وفقا لمذكرات سعاد حسني والتي قامت بتسجيلها قبل الوفاة أنها لم تفهم السندريلا معنى الجملة التى قالها الشريف، فإذا به يفسر له مقصده، لترد هى بصفعة قوية على وجهه، توقعت سعاد أن يكون رد الشريف عنيفا، لكنه عرض عليها أول فيلم صوره لها مع صديق فانهارت بعد أن هددها بهدم حياتها الفنية ومن هنا قررت العمل معه.





وقالت سعاد إن عدد الأفلام التي صورها لها صفوت الشريف بلغت 18 فيلما أبيض وأسود، مدة الفيلم منها 15 دقيقة، أُعدت في عيادة لهذا الغرض، وبعد ساعات العمل الرسمية كانت العلاقة عادية مع صديق لها اكتشفت في مكتب صفوت أنه كان عميلا تم تجنيده لاستدراجها بعد أن وضع لها مخدرا في الشراب.




يقول الكاتب توحيد مجدى، إن سعاد حسني ذكرت في آخر فصل من مذاكراتها أن القذافي عرض على صفوت الشريف في عام 2000 شراء مجموعة أفلامها التي احتفظ صفوت بنسخة منها مقابل 100 مليون جنيه مصري، فوعده صفوت بالتنفيذ عندما يكون الوقت مناسبا، وأن سيف الإسلام القذافي عاين الأفلام لدى صفوت، فكان ذلك سببا رئيسيا لموافقتها على كتابة المذكرات لتكون دفاعا عن شرفها واسمها أمام عشاقها ضد صفوت الشريف.

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