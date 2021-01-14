عاجل.. تعرف علي تفاصيل وفاة صفوت الشريف
الخميس 14/يناير/2021 - 12:20 ص
يارا أحمد
توفي صفوت الشريف، رئيس الإعلام السابق منذ قليل بـ فيروس كورونا المستجد، وخضوعه للعزل فى أحد المستشفيات.
جدير بالذكر، أن صفوت الشريف من مواليد 19 ديسمبر 1933، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، وكان عضوًا مؤسسًا بالحزب الوطنى المنحل فى عام 1966.
وتقلد الشريف عددًا من المناصب داخل الحزب، أبرزها الأمين العام لمدة قاربت الـ10 سنوات، كما تقلد منصب وزير الإعلام، ورئيس مجلس الشورى، فضلًا عن رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات.