عاجل.. تعرف علي تفاصيل وفاة صفوت الشريف

الخميس 14/يناير/2021 - 12:20 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد


توفي صفوت الشريف، رئيس الإعلام السابق منذ قليل  بـ فيروس كورونا المستجد، وخضوعه للعزل فى أحد المستشفيات.



جدير بالذكر، أن صفوت الشريف من مواليد 19 ديسمبر 1933، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، وكان عضوًا مؤسسًا بالحزب الوطنى المنحل فى عام 1966.




وتقلد الشريف عددًا من المناصب داخل الحزب، أبرزها الأمين العام لمدة قاربت الـ10 سنوات، كما تقلد منصب وزير الإعلام، ورئيس مجلس الشورى، فضلًا عن رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات.

أخبار تهمك

تفاصيل صفقة انتقال مصطفي محمد إلى سانت إيتيان

منذ ساعتين و 21 دقيقة

موسيماني يرفض الصفقة الجديدة في الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

الزمالك يرفض تجديد عقد زيزو

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يخطط لخطف صفقة مدوية من قلب بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتراجع عن ضم نجم الدوري السعودي

منذ ساعة و 21 دقيقة

الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يكشف آخر تطورات رحيل ساسي عن القلعة البيضاء

منذ حوالي 3 ساعات

قرار مثير من رمضان صبحي بشأن مستقبله مع بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رد ناري من موسيماني على تصريحات ميدو

منذ ساعتين و 51 دقيقة

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة بيلباو في كأس السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

فادي فريد يتحدى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة جديدة.. باتشيكو يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

نقل عبلة الكحلاوي لغرفة العناية المركزة عقب إصابتها بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة صفوت الشريف بكورونا

منذ 38 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:13 ص

عاجل.. وفاة صفوت الشريف بكورونا

موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

08:31 م

قرار مثير من رمضان صبحي بشأن مستقبله مع بيراميدز

08:59 م

موسيماني يرفض الصفقة الجديدة في الأهلي

11:30 م

نقل عبلة الكحلاوي لغرفة العناية المركزة عقب إصابتها بكورونا

06:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض