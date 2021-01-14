عاجل.. تعرف علي تفاصيل وفاة صفوت الشريف









توفي صفوت الشريف، رئيس الإعلام السابق منذ قليل بـ فيروس كورونا المستجد، وخضوعه للعزل فى أحد المستشفيات.













جدير بالذكر، أن صفوت الشريف من مواليد 19 ديسمبر 1933، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، وكان عضوًا مؤسسًا بالحزب الوطنى المنحل فى عام 1966.















