عاجل| وفاة 58 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:55 م
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
منى صموئيل
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 677 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 120312 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 996 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 58 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 152719 حالة من ضمنهم 120312 حالة تم شفاؤها، و8362 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا بيان كورونا بوابة الفجر الفجر البيان اليومي

أخبار تهمك

تفاصيل صفقة انتقال مصطفي محمد إلى سانت إيتيان

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يكشف آخر تطورات رحيل ساسي عن القلعة البيضاء

منذ ساعتين و 43 دقيقة

نقل عبلة الكحلاوي لغرفة العناية المركزة عقب إصابتها بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يرفض الصفقة الجديدة في الأهلي

منذ ساعة الا ربع

فادي فريد يتحدى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يتراجع عن ضم نجم الدوري السعودي

منذ ساعة الا ربع

قرار مثير من رمضان صبحي بشأن مستقبله مع بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يبدأ مفاوضاته للتعاقد مع بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يرفض تجديد عقد زيزو

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة جديدة.. باتشيكو يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يخطط لخطف صفقة مدوية من قلب بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رد ناري من موسيماني على تصريحات ميدو

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة بيلباو في كأس السوبر

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجيل 1057 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و67 وفاة

الصحة: لأول مرة.. ارتفاع مؤشر نسب الشفاء من كورونا إلى 28.1%

الصحة: تسجيل 129 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

"الصحة": تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و20 حالة وفاة

"الصحة": تسجيل 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 220 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 م

موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

قرار مثير من رمضان صبحي بشأن مستقبله مع بيراميدز

08:59 م

عاجل.. رد ناري من موسيماني على تصريحات ميدو

10:00 م

موسيماني يرفض الصفقة الجديدة في الأهلي

11:30 م

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة بيلباو في كأس السوبر

09:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض